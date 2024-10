Acre: 46% da população acima dos 14 anos tem emprego formal, aponta IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, na última sexta-feira (25), os dados do Censo 2022 que apontam que 45,5% da proporção de pessoas de 16 anos ou mais de idade no Acre estão ocupadas em trabalhos formais.

Os dados indicados não revelam a atual situação no local, mas de acordo com o governo acreano, o estado foi líder nacional na geração de empregos formais em março deste ano, com a criação de 1.183 postos de trabalho com carteira assinada, conforme o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Segundo o governo federal, em agosto deste ano, o Acre fechou o mês com 352 novos empregos. No acumulado do ano, entre janeiro até a data, o estado registrou 6.179 novos trabalhos formais. Com isso, o local ajudou o país a atingir o saldo de 1,72 milhão em oito meses, mais do que o Brasil registrou nos 12 meses de 2023, quando foram abertas 1,46 milhão de vagas.

Entre os destaques das atividades econômicas está o setor de Serviços, que registrou a abertura de 261 novas vagas. O Comércio também teve saldo positivo, com 114. A capital, Rio Branco, foi o município com o melhor saldo em agosto, tendo gerado 299 novos postos.

A cidade tem hoje um estoque de 76,1 mil empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no mês no Acre aparecem Brasiléia (26), Cruzeiro do Sul (26), Senador Guiomard (25) e Bujari (24).