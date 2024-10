Acre está entre os estados que receberão R$ 100 milhões para investir em parques tecnológicos

O Governo Federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) anunciou nesta semana o investimento de R$ 3,1 bilhões em uma série de medidas para impulsionar a ciência, tecnologia e inovação no país.

Entre os editais lançados, um deles inclui o Acre, além dos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins, que receberão R$ 100 milhões em recursos não-reembolsáveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), para a construção de Parques Tecnológicos.

“Esta iniciativa busca corrigir as assimetrias existentes no país em termos de ambientes de inovação. Os valores por proposta podem variar de R$ 4 milhões a R$ 10 milhões, e serão observados critérios como a contribuição para o desenvolvimento local, a vinculação ao Plano de Inovação da região e parcerias com universidades, empresas e outros hubs de inovação”, destaca o governo federal.

Segundo a publicação, o prazo de recebimento de propostas para esta edição de 2024 se encerra em 16 de dezembro deste ano. Além disso, a Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT – Pró-Infra Desenvolvimento Regional destinará até R$ 600 milhões para o fortalecimento da infraestrutura de pesquisa nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A solenidade, com a participação da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), ocorreu nesta quarta-feira (16), no auditório da ABC, no centro do Rio de Janeiro.