Acre registra mais de 2,5 mil casos de SRAG em 2024 e ultrapassa ano passado, diz boletim

Dados do último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) sobre as Síndromes Respiratória Aguda Grave (SRAG) apontam que o Acre já registrou 2.522 casos, número acima do registrado no ano anterior, com 2.275 casos.

Segundo o boletim, as crianças de 0 a 9 anos e os idosos acima de 60 anos continuam sendo as faixas etárias mais suscetíveis, sendo mais afetadas e com maiores taxas de internação.

Entre as amostras analisadas por RT-PCR em 2024, estão influenza A, tipo H1N1, rinovírus e Covid-19, além do vírus sincicial respiratório, indicando a circulação de múltiplos agentes causadores de SRAG.

Dados do novo Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta que o Acre é um dos estados com tendência de queda nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associados à Covid-19.

O boletim foi divulgado na última quinta-feira (24), referente à Semana Epidemiológica (SE) 42, de 13 a 19 de outubro. O estudo tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe).

Além disso, o estudo destaca também sinal de crescimento de SRAG em quatro unidades federativas: Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba e Tocantins, principalmente entre os idosos e crianças e adolescentes até 14 anos.