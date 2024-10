Acre registra quase 2 mil focos de incêndios em apenas 20 dias, diz Inpe

Mesmo com retorno das chuvas, o estado do Acre continua sofrendo os efeitos da seca. Apenas em 20 dias, de 1° a 20 de outubro, o estado registrou 1.798 focos de incêndios florestais, segundo a BDQueimadas, plataforma de monitoramento usada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Se comparado com o ano anterior, quando o estado registrou 1.398 no mesmo período, o crescimento é de 28.6%.

Em 2024, a cidade que concentra a maior parte dos focos de calor é Sena Madureira, que lidera o ranking com 322 focos de queimadas apenas em setembro, com 17,9% do total. Em segundo lugar, vem Xapuri, com 236 (13,1%), Rio Branco, com 212 (11,8%), Feijó, com 195 (10,8%) e Cruzeiro do Sul, com 121 (6,7%).

As cidades que menos registraram focos de queimadas foram Plácido de Castro, com 8 focos, Senador Guiomard, com 13, e Jordão, com 15 focos.