Aleac aprecia e aprova projeto que beneficia servidores da saúde com criação de Bolsa Qualificação

Os servidores públicos da Saúde celebram nesta terça-feira, 22, mais uma importante conquista para a categoria: a aprovação do Projeto de Lei que cria a Bolsa Qualificação.

Num esforço concentrado da Mesa Diretora, da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que recebeu o Projeto do Executivo para apreciação e aprovação, a proposta foi colocada em pauta, discutida e avaliada pela Comissão responsável e aprovada no Plenário, na sessão desta terça.

A proposta visa promover a valorização e capacitação contínua dos profissionais de saúde, beneficiando diretamente os servidores efetivos, temporários e especiais da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospital Estadual Hospital do Acre (Fundhacre), desde que esteja em efetivo exercício.

O Projeto que tem caráter indenizatório foi aprovado por unanimidade.