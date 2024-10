Alef Manga faz gol e se emociona na volta ao futebol após suspensão por envolvimento com apostas

— Agradecer ao Jorginho pela oportunidade, sei muito bem da gravidade do que ocorreu, prejudiquei muito o clube, sim. Desde que eu entrei nesse clube, quero sempre me entregar ao máximo. Me identifiquei muito com o Coritiba, quero muito ficar mais tempo aqui, fazer história com esse clube. Essa torcida merece. Na hora do gol o professor Jorginho me abraçou e falou “falei que você ia fazer” — disse Alef Manga.

Alef Manga foi suspenso por 360 dias, em agosto de 2023, por ter recebido cartão amarelo no jogo contra o América-MG, em 2022. A pena começou a ser cumprida logo após o julgamento pelo Pleno no dia 9 de agosto do ano passado.

Neste ano, porém, o STJD entendeu que por ter jogado no Chipre o atacante teria o encerramento da pena somente no dia 25 de setembro. Desde então, ele está liberado para jogar e passou por um trabalho físico intenso para poder ajudar o Coritiba na reta decisiva da Série B.

—Acredito que a gente vá conseguir, sim, o acesso. Temos sete jogos, um importante com o Vila Nova, depois com o Paysandu, dois jogos fora. Tem que ter essa esperança. É difícil, não é fácil, mas se depender de nós vamos lutar como todo mundo hoje se entregou. Unidos somos mais fortes — completou.

Agora novamente disponível, Alef Manga poderá contribuir ainda mais com o Coxa nas últimas sete rodadas da Série B. O Verdão, com a vitória, está a seis pontos da zona de acesso. O Coritiba volta a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra o Vila Nova, em Goiânia. O ge acompanha em Tempo Real.