Alexandre Correa oferece imóvel que não é dele como pagamento de dívida

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, foi condenado a pagar uma multa de R$ 24 mil por má-fé processual. A quantia deve ser paga por Correa por ele ter apresentado um imóvel que nem é dele como garantia do pagamento de uma dívida. As informações são do UOL.

A dívida em questão é sobre o processo do fundo de investimento Valecred (FIDC NP Valecred) que cobra do empresário e da apresentadora o alegado valor de R$ 2,4 milhões.

Correa ofereceu como penhora um imóvel na cidade de Itu, no interior paulista, que não mais lhe pertence. Na decisão tomada pela juíza Marcela Martiniano, é citado: “O executado [Alexandre] apresentou bem imóvel que sabia ser de propriedade de terceiro, o que evidentemente denota má-fé em sua postura processual”.

O empresário, junto a sua defesa, recorreu da multa alegando à Justiça que tudo não passou de um equívoco, um erro de digitação. Segundo o advogado que representa Correa, Alexandre Beinotti, houve um erro de digitação na matrícula do imóvel, sendo registrado”102.970″ ao invés de “120.823”.

“Alexandre Bello Correa pretende resolver a questão da melhor maneira possível, respeitando as regras processuais, dentro daquilo que lhe garante a lei. O erro da parte foi totalmente escusável, um equívoco que somente foi notado após a publicação da decisão”, declarou o advogado à Justiça, apontando que a acusação de de má-fé é injusta.

O autor do processo (o fundo de investimento Valecred) chamou a justificativa de erro de digitação de “uma desculpa esfarrapada” e acusou o empresário de querer retardar o andamento do processo.

“É sempre uma enorme tristeza, quando, em processos judiciais, nos deparamos com a ausência do decoro, da ética e da lealdade processual”, declarou o fundo, citando que, além do número errado, Correa também apresentou a cópia da matrícula do imóvel que não lhe pertence.

A Justiça ainda não analisou o recurso de Alexandre.