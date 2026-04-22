Virginia Fonseca voltou a agitar a internet nesta quarta-feira (22/04). A influenciadora e empresária compartilhou uma sequência de fotos e vídeos de sua primeira aula de wakeboard, mas, apesar do novo desafio esportivo, foi um detalhe anatômico que roubou totalmente o protagonismo: o bumbum da loira.

Repercussão e Comentários

A segunda foto do carrossel, onde Virginia aparece de costas segurando a prancha, foi o estopim para uma enxurrada de reações de amigos e fãs:

Brincadeiras: “Já podemos por nome no bumbum? Tenho certeza que tem vida própria”, brincou a influenciadora Tainá Militão. Samara Pink também entrou na onda: “Moça, a segunda foto tem vida própria”.

Elogios: Fãs não pouparam adjetivos como “Uau”, “Pump de gata” e até brincadeiras sobre a empresária ter “dois CPFs” devido ao volume glúteo.

Com informações do Metrópoles.

O Segredo do “Pump”

Aos 27 anos, Virginia não esconde que o visual é fruto de uma combinação de fatores:

Procedimentos Estéticos: A loira é adepta de tecnologias avançadas para estímulo de colágeno e definição. Treino Pesado: Recentemente, ela intensificou a rotina de exercícios focados em membros inferiores e glúteos. Genética e Maternidade: Mesmo após três gestações, a empresária mantém uma recuperação física rápida que sempre impressiona o público.

Família em Transformação

A beleza parece estar no DNA (e nos cuidados) da família. Recentemente, Virginia também exibiu o resultado dos procedimentos estéticos realizados por sua mãe, Margareth Serrão, que surpreendeu a todos com a nova silhueta. “É a reação de todo mundo!”, comentou a influenciadora ao mostrar a transformação da mãe nos stories.

Além da estética, seguidores apontaram que a pequena Maria Alice, primogênita de Virginia e Zé Felipe, deve seguir os passos da mãe no esporte aquático, já que a família frequenta constantemente locais para lazer náutico.