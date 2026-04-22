BBB 26: Ana Paula elogia Solange Couto e barra cancelamento

O jogo acabou e a rivalidade ficou no gramado da casa mais vigiada do Brasil. Na madrugada desta quarta-feira (22/04), durante o Bate-papo BBB, a campeã Ana Paula Renault deu uma aula de empatia ao descobrir que Solange Couto estava sendo alvo de um forte “cancelamento” devido às brigas que tiveram no confinamento.

Defesa de Peso

Ao conversar com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, Ana Paula foi enfática ao separar a jogadora da artista:

Mulher Extraordinária: “Não faz sentido algum, nessa altura do campeonato, ter um cancelamento de Solange Couto. Ela é uma mulher extraordinária, uma baita de uma atriz”, afirmou a jornalista, citando a icônica Dona Jura.

Medo do Cancelamento: Ana Paula explicou que muitos participantes travam no jogo por medo da reação do público, o que prejudica o entretenimento: “Tudo bem torcer, xingar, mas saiu, acabou. Deixa a mulher atuar numa novela e vamos bater palma pra ela”.

Com informações do Metrópoles.

O Pedido de Perdão de Solange Couto

A reação de Solange não demorou. Através de suas redes sociais, a atriz publicou um texto emocionante onde se disse “constrangida” pelas ofensas proferidas dentro do programa:

Reconhecimento: Solange parabenizou Ana pela vitória e pelo prêmio de mais de R$ 5,7 milhões, chamando-a de “maior jogadora da edição”. Pedido de Desculpas: “Quero me desculpar pelas coisas que falei. Reconheci meu erro em rede nacional e me desculparei pessoalmente assim que te ver”, escreveu a veterana, agradecendo Ana Paula pela “empatia e defesa”.

O Futuro das Sisters

A final do BBB 26 marca não apenas o recorde de prêmio acumulado, mas também uma maturidade poucas vezes vista em pós-realities. Ambas demonstraram vontade de se encontrar fora das câmeras para selar a paz definitivamente, provando que, no tribunal da internet, o perdão ainda é a melhor jogada.