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BBB 26: Ana Paula elogia Solange Couto e barra cancelamento

Ana Paula defendeu Solange Couto hoje e pediu fim do cancelamento virtual.

Por Redação ContilNet 22/04/2026 às 08:30
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BBB 26: Ana Paula elogia Solange Couto e barra cancelamento
Instagram/Reprodução

O jogo acabou e a rivalidade ficou no gramado da casa mais vigiada do Brasil. Na madrugada desta quarta-feira (22/04), durante o Bate-papo BBB, a campeã Ana Paula Renault deu uma aula de empatia ao descobrir que Solange Couto estava sendo alvo de um forte “cancelamento” devido às brigas que tiveram no confinamento.

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Defesa de Peso

Ao conversar com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, Ana Paula foi enfática ao separar a jogadora da artista:

  • Mulher Extraordinária: “Não faz sentido algum, nessa altura do campeonato, ter um cancelamento de Solange Couto. Ela é uma mulher extraordinária, uma baita de uma atriz”, afirmou a jornalista, citando a icônica Dona Jura.

  • Medo do Cancelamento: Ana Paula explicou que muitos participantes travam no jogo por medo da reação do público, o que prejudica o entretenimento: “Tudo bem torcer, xingar, mas saiu, acabou. Deixa a mulher atuar numa novela e vamos bater palma pra ela”.

Com informações do Metrópoles.

O Pedido de Perdão de Solange Couto

A reação de Solange não demorou. Através de suas redes sociais, a atriz publicou um texto emocionante onde se disse “constrangida” pelas ofensas proferidas dentro do programa:

  1. Reconhecimento: Solange parabenizou Ana pela vitória e pelo prêmio de mais de R$ 5,7 milhões, chamando-a de “maior jogadora da edição”.

  2. Pedido de Desculpas: “Quero me desculpar pelas coisas que falei. Reconheci meu erro em rede nacional e me desculparei pessoalmente assim que te ver”, escreveu a veterana, agradecendo Ana Paula pela “empatia e defesa”.

O Futuro das Sisters

A final do BBB 26 marca não apenas o recorde de prêmio acumulado, mas também uma maturidade poucas vezes vista em pós-realities. Ambas demonstraram vontade de se encontrar fora das câmeras para selar a paz definitivamente, provando que, no tribunal da internet, o perdão ainda é a melhor jogada.

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