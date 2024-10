Ao acompanhar votação, Flaviano diz que aposta na vitória de Marcus e terá 2º turno

Neste domingo (6), acontece o primeiro turno das Eleições 2024. O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, vota no Instituto Lourenço Filho, onde foi recepcionado por dirigentes do MDB.

O presidente estadual do partido, Flaviano Melo, chegou no local de votação para recepcionar Marcus e Marfisa, que votam no mesmo lugar.

Em entrevista a imprensa, Flaviano disse que foi feito uma bonita campanha e alegre. “Foi campanha onde o nosso candidato esteve muito próximo da população. Isso é que eu sempre quis fazer na política, aliás é sempre que eu fiz na política e obtive resultado. Por isso que eu acredito no Marcus”, disse.

Flaviano falou ainda que acredita que haverá primeiro turno. “Não eleição para se ganhar no primeiro turno”, ressaltou.

Estiveram presentes também Macapá, Adalberto Ferreira e Chagas Romão, presidente do MDB municipal.