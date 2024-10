Bombril e meu primeiro sutiã: relembre comerciais icônicos de Washington Olivetto

As campanhas do publicitário Washington Olivetto viralizaram muito antes de existir a internet. O publicitário que morreu na tarde deste domingo (13) por falência múltipla dos órgãos em hospital no Rio de Janeiro. Ele estava internado há 5 meses por complicações pulmonares.

Olivetto foi um dos publicitários mais premiados do mundo, conquistou, por exemplo, mais de 50 Leões no Festival de Publicidade de Cannes, apenas na categoria filmes, e é o único latino-americano a ganhar um Clio Awards em 2001.

Além disso, é um dos 25 publicitários-chave do mundo pela revista britânica Media Internacional e foi eleito duas vezes o publicitário do século pela ALAP (Associação Latino-Americana de Publicidade).

Para se ter uma ideia, ele produziu os únicos dois comerciais brasileiros presentes na lista dos 100 maiores do mundo de todos os tempos.

Primeiro sutiã

O primeiro deles foi em 1987 com o filme ‘Primeiro Sutiã’, da Valisère. A campanha é considerada um marco. Nela uma adolescente ganha seu primeiro sutiã e passa a se sentir mais confiante.

Filme Hitler

O outro é o filme ‘Hitler’, comercial feito para a Folha de S. Paulo em 1989. O comercial traz um narrador contando feitos positivos de Adolph Hitler para a economia alemã, sem revelar de quem se tratava. Ao mostrar, então, Hitler, ele diz “é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade”.

Garoto Bombril

E quem não se lembra da propaganda icônica do garoto Bombril? A campanha com Carlos Moreno foi listada no Guinness Book of Records em 1994 como a que se manteve mais tempo no ar estrelada pelo mesmo ator. O ícone foi criado em 1978, quando a DPZ tinha o desafio de renovar o slogan ‘Mil e uma utilidades’ utilizado pela marca desde os anos 50.

Cachorrinho da Cofap

O publicitário foi responsável pela campanha do cachorrinho da Cofap. Nela um cachorro da raça dachshund virou o garoto-propaganda da marca de peças automotivas Cofap, especialmente os amortecedores. O slogan utilizado foi ‘o melhor amigo do carro e do dono do carro’. O impacto foi tamanho, que os dachshund passaram a ser chamados de ‘Cofapinhos’.

Chambinho

Chambinho, o ‘queijinho do coração’ marcou uma geração como um dos mais românticos comerciais da história da publicidade.

Mon Bijou

O filme do amaciante Mon Bijou, um dos produtos da linha Bombril, traz o Carlinhos citando diretamente a concorrência e mostrando as qualidades do amaciante ‘Comfort’, para depois mostrar porque o Mon Bijou é melhor.