Borracheiro é executado com três tiros enquanto estava trabalhando em Rio Branco

O borracheiro Júlio César Moreira Lima, de 26 anos, foi executado com três tiros dentro de uma borracharia na manhã desta quarta-feira (30). O estabelecimento está localizado em frente à Fundação Hospitalar do Acre, na BR-364, no Bairro Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Júlio César estava trabalhando quando foi surpreendido por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta modelo Titan, de cor preta. O garupa estava armado e desceu, se aproximou do borracheiro e, sem dizer uma palavra, efetuou três tiros à queima-roupa. A vítima ainda tentou correr, mas caiu a cerca de 10 metros, atrás de um contêiner, e morreu. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

Amigos de Júlio César tentaram ajudar o homem e chamaram a polícia e a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito.

Policiais militares isolaram a área e solicitaram a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Um amigo da vítima que esteve no local disse que Júlio César estava morando recentemente no bairro Calafate, dentro de uma igreja, e que no passado “devia muito”, mas não entrou em detalhes sobre o que seria essa suposta dívida.