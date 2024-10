Botafogo: melhor jogador do Brasil coloca o grande time do ano na final da Libertadores

Aconteceu no finzinho do primeiro tempo. Foram dois lances parecidos, um aos 44 e outro aos 45. A bola foi parar com Luiz Henrique no lado direito do ataque. Ele riscou para o meio, passou pelos marcadores e mandou o chute de canhota: o primeiro longe, por cima; o segundo espalmado por Aguerre, goleiro do Peñarol.