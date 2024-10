Bruno Borges, o menino do Acre, ensina técnicas para ter a mente igual a de Albert Einstein

Bruno Borges, também chamado de o ‘Menino do Acre’, que ficou conhecido anos atrás em todo o Brasil por desaparecer e deixar mensagens criptografadas por todo o seu quarto, assume atualmente a profissão de mentor, ensinando por meio do plano astral, pessoas a saírem do corpo físico, além de interpretar sonhos, e decifrar fenômenos por meio de frequências cerebrais.

O psicólogo, que destaca em suas redes sociais ter mais de duas décadas de estudos e práticas, informou recentemente que em um de seus cursos, os interessados podem se desenvolver e conseguir fazer com que suas mentes possam se tornar igual a de “grandes mestres”, como o físico alemão, Albert Einstein.

Borges destaca que os maiores gênios da humanidade tiveram acesso ao mesmo campo das ideias que mudaram o mundo, e todos nós podemos alcançar esse meio sem precisar sair da cama.

“Você acha que os gênios já nasceram gênios? Não. Eles conseguiriam encontrar um segredo, uma fonte da vida. E para que você consiga alcançar esse nível de conhecimento, de potencial da mente, basta você aprender a sair do corpo físico. No plano astral a gente consegue encontrar bibliotecas ocultas, livros e conteúdos que não existem no plano material”, aborda Bruno.

Em outra publicação, o Menino do Acre também explica em uma de suas teorias que as plantas também podem falar, mas só conseguiríamos ouvir ou até mesmo ver, após estar em projeção astral. “No astral podemos nos conectar com as plantas ou qualquer outro Ser Vivo”, aponta.

Segundo ele, todo o seu conteúdo é oferecido sem misticismo ou ocultismo. São técnicas naturais acessíveis a qualquer pessoa que deseja saber mais sobre o mundo espiritual.

