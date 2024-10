Candidata da oposição à presidência da OAB registra chapa na segunda, com críticas à gestão atual

A chapa da oposição nas próximas eleições para a presidência da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Seção Acre, representada pela advogada Marina Belandi Scheffer, será registrada na comissão eleitoral na próxima segunda-feira (21).

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, a advogada que vai enfrentar o atual presidente Rodrigo Aiacre, que busca a reeleição, falou sobre as razões que a levaram a disputar o cargo.

Por que a senhora é candidata da oposição à atual diretoria da OAB-AC? Em que essa diretoria tem falhado, na visão da senhora? E por qual razão a senhora acha que esta diretoria precisa ser trocada?

Marina Belandi – Sou candidata em favor dos interesses da advocacia. A advocacia é uma profissão muito difícil, e somente aqueles que a exercem sentem na pele. Infelizmente, a atual gestão da OAB-AC não tem se preocupado em defender a advocacia, perdendo tempo com atos que mais parecem representar interesses pessoais. A alternância de poder é salutar; inclusive, foi uma das bandeiras do atual presidente da OAB, que prometeu que não seria candidato à reeleição.

A senhora tem quantos anos de advocacia?

Marina Belandi – Exerço a advocacia há quase duas décadas, sendo egressa da primeira turma de Direito da UNINORTE. Na militância da advocacia, estou desde 2014, quando ingressei na Comissão de Prerrogativas. Também fui duas vezes vice-presidente da Ordem (2016 a 2018 e 2019 a 2021) e coordenadora de comissões.

Qual a principal bandeira de sua chapa?

Marina Belandi – Nossa principal bandeira é a DEFESA DA ADVOCACIA, a valorização da profissão e de suas prerrogativas. Também defendemos uma OAB que trabalhe para impulsionar a carreira dos advogados em início de carreira e que se preocupe em formar novas lideranças, garantindo uma inclusão verdadeira e respeitando a paridade de gênero.

O que a senhora tem a dizer sobre as críticas de que o Brasil, e o Acre particularmente, têm advogados em excesso?

Marina Belandi – É um reflexo da multiplicação dos cursos de Direito no país. Mas não vejo isso como algo negativo. O que precisamos é defender que a advocacia esteja no centro do acesso à justiça, inclusive protagonizando soluções extrajudiciais que evitem o abarrotamento de processos em nossos tribunais.

O que acha dos cursos de Direito que proliferam pelo país, inclusive no Acre, com cursos semi-presenciais?

Marina Belandi – Penso que devemos primar pela qualidade. Se eleita, farei uma gestão atenta para que não haja cursos sem um mínimo de condições para formar profissionais de qualidade.

Os advogados foram bem representados e respeitados em suas prerrogativas pela atual direção executiva da OAB?

Marina Belandi – A atual gestão da OAB Acre se distanciou dos interesses da advocacia, além de não cumprir a maioria absoluta de suas promessas de campanha em 2021. A advocacia merece uma liderança que não tenha medo de se indispor com autoridades para defender suas prerrogativas.

O que tem a dizer sobre o envolvimento de advogados em crimes, com a prisão de alguns e acusações a outros, inclusive com o crime organizado?

Marina Belandi – Como em qualquer profissão, é um dado lamentável. Enquanto instituição, nos cabe acompanhar os casos para que não haja excessos ou violações às prerrogativas profissionais e punir, nos limites institucionais, aqueles que comprovadamente estiverem envolvidos. É preciso estarmos atentos, contudo, para não criminalizarmos a profissão. Não se pode confundir o advogado com o cliente que ele defende.

Em caso de vitória sua, o que será diferente em sua gestão em relação à atual?

Marina Belandi – Se eleita, buscarei defender a advocacia de maneira incansável. Será uma gestão para a advocacia real, para todos. Como mulher advogada, mãe e esposa, terei um olhar sensível aos interesses da classe.