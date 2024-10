Carmem Lúcia volta a ressaltar democracia após voto

No sábado (5), durante pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, Cármen Lúcia lembrou que o voto é uma conquista para a sociedade. “Nem sempre se pôde votar no Brasil. O voto foi conquistado para que a democracia prevalecesse, e ela é construída com a participação de todas as pessoas, os que pensam igual e os que pensam diferente”, afirmou.