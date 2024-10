O nível do Rio Acre continua subindo com o retorno das chuvas regulares no Acre. Segundo a Defesa Civil de Rio Branco, que realiza a medição diária do manancial, o nível do Rio Acre amanheceu com 02,51 metros neste sábado (26).

Isso significa que o nível aumentou em 31 centímetros em 24 horas, visto que o Rio Acre estava com 02,20 metros na última sexta-feira (25).

Além disso, foi registrado 1,2mm de chuvas em 24 horas, segundo dados da Defesa Civil de Rio Branco.