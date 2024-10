Concurso Banco do Brasil: o que estudar? Saiba como foi a última prova!

Um novo concurso Banco do Brasil poderá ser realizado em breve e os concurseiros interessados nesta oportunidade devem iniciar a preparação o quanto antes!

Vale lembrar que, em junho de 2024, o BB confirmou que estaria realizando estudos para a abertura de nova seleção externa.

Além disso, todos os aprovados na última seleção para o cargo de Agente Comercial, tanto em vagas imediatas quanto em cadastro reserva, já foram convocados. Em relação aos aprovados para Agente de Tecnologia, 1.039 ainda podem ser chamados (dados atualizados em 14 de julho de 2024).

Recentemente, em setembro de 2024, o banco apresentou uma proposta global mencionando a abertura de 7.200 vagas.

Confira, a seguir, como foram as últimas provas do concurso Banco do Brasil, realizado em 2022, e acelere sua preparação para conquistar sua vaga!