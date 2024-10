Concurso Prefeitura: saiu edital com mais de 200 vagas

Saiu o edital do concurso público da Prefeitura de Piúma, no estado do Espírito Santo! São 202 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva para diversos cargos e escolaridades.

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 8 a 31 de outubro, no site da banca organizadora, IDECAP. Além disso, é necessário pagar a taxa de inscrição que varia de acordo com o cargo entre R$ 65,00 a R$ 85,00.

Posteriormente, todos os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, que será realizada nos dias de 1º e 8 de dezembro, além de prova de títulos para alguns cargos.

Prefeitura Municipal de Piúma

202 vagas + CR Salário inicial: R$ 1.642,20 a R$ 4.141,20 (+ Vale alimentação R$ 560,00)

R$ 1.642,20 a R$ 4.141,20 (+ Vale alimentação R$ 560,00) Edital: Piúma 2024

Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Piúma a e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo: