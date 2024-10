Concurso SEE terá provas em dezembro com 3 mil vagas; confira

O concurso SEE AC 2024 está com inscrições encerradas, concurseiro. O novo cronograma do concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE AC) indica que as provas serão aplicadas em dezembro de 2024.

Edital SEE AC oferta o total de 3.181 mil vagas de níveis médio e superior.

Organizado pela banca Instituto Nosso Rumo, o edital oferta vagas para os cargos de professor e área de apoio administrativo. A remuneração inicial chega a R$ 4.2 mil.

Concurso SEE AC: situação atual

A SEE AC tem edital de concurso público publicado em 2024 com 3 mil vagas de níveis médio e superior.

Entenda o histórico do certame:

29 de outubro de 2024 : fim do prazo de inscrição.

: fim do prazo de inscrição. 26 de setembro de 2024: edital retificado. Novo cronograma de inscrição e provas remarcadas para dezembro. Veja a retificação aqui.

edital retificado. Novo cronograma de inscrição e provas remarcadas para dezembro. Veja a retificação aqui. 20 de setembro de 2024 : edital SEE AC publicado.

: edital SEE AC publicado. 12 de setembro de 2024 : Instituto Nosso Rumo foi a banca escolhida por meio de dispensa de licitação.

: Instituto Nosso Rumo foi a banca escolhida por meio de dispensa de licitação. 11 de setembro de 2024 : comissão formada. A equipe de trabalho tem as funções de coordenar e supervisionar as etapas do certame.

: comissão formada. A equipe de trabalho tem as funções de coordenar e supervisionar as etapas do certame. 31 de agosto de 2023: edital anunciado.

Análise do edital SEE AC

O professor William Dornela realizou a análise do edital do concurso público.

Confira o vídeo:

Cronograma

Entenda o cronograma com as principais datas do concurso público da SEE AC:

Datas importantes Início das inscrições 03/10/2024 Pedidos de isenção da taxa 04/10/2024 Fim do prazo de inscrição 29/10/2024 Data limite para pagamento da inscrição 30/10/2024 Realização das provas 01/12/2024 Cronograma do concurso SEE AC

Concurso SEE AC: remuneração

Entenda os valores da remuneração indicado no edital:

Cargos Vencimento inicial Auxílio alimentação Total Apoio administrativo 1.941,51 420,00 R$ 2.361,51 Professor 3.850,21 420,00 R$ 4.270,21 Professor – Educação Especial 3.850,21 420,00 R$ 4.270,21 Professor – Braile 3.850,21 420,00 R$ 4.270,21 Professor – Libras 3.850,21 420,00 R$ 4.270,21 Remuneração do concurso SEE AC

Entenda a tabela de vencimento dos profissionais do ensino público estadual conforme dados da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre para jornada de 30 horas semanais.

Professor e especialista em educação nível 1

A remuneração pode chegar a R$ 4.2 mil. Entenda os valores:

Referência Clase I Classe II Classe II Classe IV Superior Especialização Mestrado Doutorado J 3.504,60 3.767,45 4.030,29 4.205,52 I 3.354,10 3.605,65 3.857,21 4.024,92 H 3.203,59 3.443,86 3.684,13 3.844,31 G 3.053,09 3.282,07 3.511,05 3.663,71 F 2.902,58 3.120,28 3.337,97 3.483,10 E 2.752,08 2.958,49 3.164,89 3.302,50 D 2.601,58 2.796,69 2.991,81 3.121,89 C 2.451,07 2.634,90 2.818,73 2.941,29 B 2.300,57 2.473,11 2.645,65 2.760,68 A 2.150,06 2.311,32 2.472,57 2.580,07 Remuneração para professor da SEE AC

Professor e especialista em educação nível 2

A remuneração pode chegar a R$ 5.9 mil. Entenda os valores:

Referência Clase I Classe II Classe II Classe IV Superior Especialização Mestrado Doutorado J 4.956,10 5.327,81 5.699,52 5.947,32 I 4.743,26 5.099,01 5.454,75 5.691,92 H 4.530,43 4.870,21 5.209,99 5.436,51 G 4.317,59 4.641,41 4.965,22 5.181,10 F 4.104,75 4.412,60 4.720,46 4.925,70 E 3.891,91 4.183,80 4.475,70 4.670,29 D 3.679,07 3.955,00 4.230,93 4.414,88 C 3.466,23 3.726,20 3.986,17 4.159,48 B 3.253,39 3.497,40 3.741,40 3.904,07 A 3.040,55 3.268,60 3.496,64 3.648,66 Remuneração para professor da SEE AC

Concurso SEE AC: cargos e vagas

A concurso público da SEE AC oferta vagas de níveis médio e superior. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais.

O edital indica que serão reservadas 5% das vagas às pessoas com deficiência – PCD. Não há vagas para cotas raciais.

Atenção, concurseiros. É importante ficar atento aos requisitos básicos.

Entenda na lista abaixo quais são:

Ter nacionalidade brasileira;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Ter idade mínima de 18 anos.

Entenda a distribuição dos cargos:

Cargos Vagas Apoio administrativo educacional 537 Professor de Arte 115 Professor de Biologia 275 Professor de Educação Física 114 Professor de Espanhol 133 Professor de Filosofia 86 Professor de Física 159 Professor de Geografia 189 Professor de História 188 Professor de Inglês 135 Professor de Língua Portuguesa 183 Professor de Matemática 331 Professor de Química 143 Professor de Sociologia 62 Professor – Braile 6 Professor – Educação Especial 514 Professor – Libras 11 Total 3.181 Cargos do concurso SEE AC

Requisitos

Cargos Requisitos Apoio administrativo educacional nível médio Professor de Arte nível superior em licenciatura de acordo com a disciplina Professor de Biologia nível superior em licenciatura de acordo com a disciplina Professor de Educação Física nível superior em licenciatura de acordo com a disciplina Professor de Espanhol nível superior em licenciatura de acordo com a disciplina Professor de Filosofia nível superior em licenciatura de acordo com a disciplina Professor de Física nível superior em licenciatura de acordo com a disciplina Professor de Geografia nível superior em licenciatura de acordo com a disciplina Professor de História nível superior em licenciatura de acordo com a disciplina Professor de Inglês nível superior em licenciatura de acordo com a disciplina Professor de Língua Portuguesa nível superior em licenciatura de acordo com a disciplina Professor de Matemática nível superior em licenciatura de acordo com a disciplina Professor de Química nível superior em licenciatura de acordo com a disciplina Professor de Sociologia nível superior em licenciatura de acordo com a disciplina Professor – Braile nível superior em licenciatura com habilitação em braile Professor – Educação Especial nível superior em licenciatura com especialização em educação especial Professor – Libras nível superior em licenciatura com habilitação em libras Requisitos do concurso SEE AC

Lotação

O edital indica que os candidatos aprovados no concurso público da SEE AC serão lotados nos seguintes locais:

Acrelândia;

Assis Brasil;

Brasiléia;

Bujari;

Capixaba;

Cruzeiro do Sul;

Epitaciolândia;

Feijó;

Jordão;

Mâncio Lima;

Manoel Urbano;

Marechal Thaumaturgo;

Plácido de Castro;

Porto Acre;

Porto Walter;

Rio Branco;

Rodrigues Alves;

Santa Rosa do Purus;

Sena Madureira;

Senador Guiomard;

Tarauacá;

Xapuri;

Qual o prazo de inscrição do concurso SEE AC?

O edital indica que as inscrições do concurso SEE AC puderam ser feitas entre 3 e 29 de outubro de 2024, somente pelo site www.nossorumo.org.br.

Entenda os valores da taxa de inscrição:

Nível superior: R$ 88,98

Nível médio: R$ 69,79

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição puderam ser feitos até 4 de outubro de 2024. Entenda os requisitos:

Estiver inscrito no CadÚnico;

Doador de medula óssea;

Doador de sangue.

Etapas de prova do concurso SEE AC

Prova objetiva: caráter eliminatório e classificatório; Prova discursiva: caráter eliminatório e classificatório; Prova de títulos: caráter classificatório; Prova prática: caráter eliminatório e classificatório.

Veja as disciplinas que serão cobradas na prova objetiva:

Disciplinas Número de questões Nível médio Língua portuguesa 10 Matemática 10 Noções de informática 8 História do Acre 4 Geografia do Acre 4 Conhecimentos específicos 50 Nível superior Língua portuguesa 6 Matemática 6 História do Acre 4 Geografia do Acre 4 Legislação educacional 8 Conhecimentos pedagógicos 8 Conhecimentos específicos 14 O que estudar para o concurso SEE AC

Quando será a prova do concurso SEE AC?

O edital indica que as provas serão aplicadas em 1° de dezembro de 2024.

As provas serão aplicadas em 13 municípios. Veja os locais:

Brasiléia;

Cruzeiro do Sul;

Feijó;

Jordão;

Manoel Urbano;

Marechal Thaumaturgo;

Plácido de Castro;

Porto Walter;

Rio Branco;

Santa Rosa do Purus;

Sena Madureira;

Tarauacá;

Xapuri.

Prova discursiva

A prova discursiva será composta por uma questão com base no conteúdo programático e tem o objetivo de avaliar o domínio do conhecimento teórico prático, uso adequado da linguagem, articulação do raciocínio, capacidade de argumentação teórico metodológica e o uso correto do vernáculo.

Títulos

Doutorado;

Mestrado;

Pós-graduação.

Prova prática

A prova prática tem como objetivo apurar a capacidade de planejamento de aula, comunicação e de síntese do candidato, além do conhecimento da matéria de aula.

Durante a avaliação, as estratégias de aula serão simuladas e algumas poderão ser descritas para a banca examinadora.

Concurso SEE AC: classificação

Segundo o edital do concurso SEE AC, caso haja empate na classificação final, serão utilizados os critérios descritos abaixo para o desempate. Entenda:

Idade igual ou superior a 60 anos; Maior número de acertos na disciplina de conhecimentos específicos; Maior número de acertos na disciplina de conhecimentos gerais; Maior nota na prova discursiva; Maior nota na prova prática; Tiver maior idade; Tiver exercido a função de Jurado; Sorteio.

Último concurso SEE AC

Em 2018 a SEE AC publicou edital de concurso público com vagas para cadastro de reserva para o cargo de professor.

Na ocasião o certame foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) e teve remuneração inicial de R$ 2.402,68.

Veja a distribuição das vagas:

Cargos Requisitos Professor de Artes nível superior em artes visuais Professor de Artes Cênicas nível superior em artes cênicas/teatro Professor de Música nível superior em música Professor de Biologia nível superior em biologia Professor de Ciências nível superior em ciências biológicas Professor de Educação Física nível superior em educação física Professor de Filosofia nível superior em filosofia Professor de Física nível superior em física Professor de Geografia nível superior em geografia Professor de História nível superior em história Professor de Espanhol nível superior em língua espanhola Professor de Inglês nível superior em língua inglesa Professor de Matemática nível superior em matemática Professor de Química nível superior em química Cargos do concurso SEE AC 2018

Quais foram as etapas do concurso SEE AC?

Prova objetiva: caráter classificatório e eliminatório; Prova discursiva: caráter classificatório e eliminatório; Prova de títulos: caráter classificatório.

Resumo do concurso SEE AC