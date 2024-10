Concursos Prefeituras 2024: previsões para todo o país!

Se você deseja seguir a carreira pública, mas não quer sair da sua cidade, uma boa opção são os concursos públicos das prefeituras municipais.

Os concursos dessa área costumam ofertar um grande número de vagas para diversos cargos e com oportunidades em todas as escolaridades, do fundamental incompleto ao superior com formações específicas.

Ao longo deste artigo, você encontra os principais certames previstos, autorizados, com banca definida e comissão formada para 2024. Traremos informações atualizadas sobre os concursos municipais por todo o país para você se preparar e decidir qual rumo seguir.

Acompanhe o estado da sua preferência pelos tópicos abaixo: