Domingo com chuvas pontuais e calor abafado marca o tempo no Acre

O tempo no Acre, neste domingo (20), segue quente e instável. Em Rio Branco e em todo o estado, a previsão é de sol e nuvens com chuvas rápidas que podem ser fortes em algumas áreas. Ventos fracos predominam e a umidade do ar varia entre 45% e 100%, com sensação de abafamento durante o dia. As informações são do site O Tempo Aqui, de Davi Friale.

Na capital e nas cidades próximas como Senador Guiomard e Bujari, as temperaturas mínimas ficarão entre 21°C e 23°C, enquanto as máximas podem atingir de 28°C a 30°C. Já na região de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil, as mínimas variam entre 20°C e 22°C, e as máximas podem chegar a 31°C.

Em Cruzeiro do Sul e nas cidades vizinhas, o clima será igualmente abafado, com mínima entre 22°C e 24°C, e máxima até 32°C. Tarauacá e Feijó poderão registrar máximas de 33°C, enquanto municípios do centro-oeste, como Sena Madureira, terão temperaturas entre 22°C e 32°C.

A previsão para a segunda-feira (21) mantém o padrão de sol com nuvens e chuvas pontuais em todo o Acre. Em Rio Branco e região sul, a temperatura pode chegar a 33°C, com chuvas isoladas e possibilidade de temporais localizados.