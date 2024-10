Neste domingo (6), dia de eleições do 1º turno em todo país, o Centro da capital do Acre, Rio Branco, amanheceu com pouco movimento e bastante fumaça, assim como vem acontecendo nos últimos dias.

O Centro é o local das maiores seções da capital, como o Colégio Barão do Rio Branco, a Assembleia Legislativa do Acre e o Colégio José Rodrigues Leite.

A votação começa às 06h e segue até às 15h em todo o estado do Acre.

VEJA: