Donatinho, filho do acreano João Donato, grava clipe de nova música dentro de barco no Rio Acre

Donatinho, músico e filho do renomado artista acreano João Donato, gravou na última terça-feira (7), no Rio Acre, em Rio Branco, o novo videoclipe para uma música de seu próximo disco, chamado ‘Sintetiza2’.

Além do cenário da capital, a canção nomeada “Intuir”, é um feat com seu pai e, foi letrada por Tulipa Ruiz e Gustavo Ruis, carregando na letra uma mensagem de esperança no período de pós COVID-19. As gravações contaram com a participação de cantores e atores locais, e da influenciadora russa, Aleksandra Shogenova.

Além desta música, as outras composições contém as últimas produções em vida de João Donato. O pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor brasileiro faleceu em julho de 2023, aos 88 anos de idade.

O novo trabalho é a continuação do primeiro álbum, também feito em colaboração entre o pai e filho, intitulado ‘Sintetizamor’, que ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Música Eletrônica, pela Rolling Stone Brasil, em 2017.

“É a continuação do projeto mais especial da minha vida. O Sintetiza2, assim como o primeiro, é um disco repleto de amor, positividade e músicas bonitas. Esse novo trabalho, diferente do primeiro, que foi planejado, aconteceu de forma natural e totalmente espontânea, durante a pandemia. E será um disco de pai pra filho, de filho pra pai e de nós para vocês”, destacou Donatinho.