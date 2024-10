Eleitores são presos em flagrante após tirar foto da urna de votação

Três pessoas foram presas em flagrante neste domingo (6) por tirar foto da urna de votação. No Brasil, é proibido fotografar ou filmar o processo de votação dentro da cabine eleitoral, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). O objetivo é garantir o sigilo do voto e preservar a liberdade do eleitor, evitando pressões ou constrangimentos.