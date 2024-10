Em cidade do Acre, vereador reeleito com menor votação teve pouco mais de 100 votos

O vereador Denis Augusto Kaxinawá, do Solidariedade, vai continuar atuando na Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus na próxima legislatura. Neste domingo (6) ele conseguiu vencer as eleições, apesar de ter obtido nas urnas somente 103 votos.

Segundo o TSE, Denis Kaxinawá foi eleito por média que é um dispositivo utilizado pela Justiça Eleitoral na distribuição das vagas. Ele foi o vereador eleito com a menor votação no Acre.

Em Santa Rosa, 3.918 eleitores estavam aptos a comparecerem às urnas. Desse total, 3.315 exerceram o voto. Conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a candidata Géssica do Zé Brasil foi a campeã de votos em Santa Rosa nessas Eleições. Integrante do PCdoB, Géssica obteve 177 votos.

Outro destaque dessas eleições no Vale do Purus diz respeito a dois vereadores eleitos que já moraram em Sena Madureira. James Carvalho, do PL, saiu vitorioso ao obter 150 votos e Wélio Guedes que trabalhou como mototaxista em Sena foi eleito com 149 votos.