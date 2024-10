Em Maceió, cabeleireiro acreano grava vídeo e faz apelo a Carlinhos Maia para participar de seu reality

Em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, do ContilNet o acreano Cimar Kimpara, 46 anos, compartilhou seu desejo de participar do famoso reality Rancho do Maia, idealizado pelo influenciador Carlinhos Maia. Cimar, natural de Rio Branco e conhecido por seu trabalho como intérprete de Libras, cabeleireiro, humorista e criador de conteúdo, acumula mais de 28 mil seguidores no Instagram e é uma figura ativa e bem-humorada da Baixada da Sobral.

Ao ser entrevistado pela coluna, Cimar revelou o motivo pelo qual deseja participar do reality: “Quero mostrar o entretenimento e representar o nosso Acre. O Acre vai estar muito bem representado, disso eu garanto!”. O acreano também destacou sua admiração pelas festas e eventos realizados por Carlinhos Maia no Rancho, confessando: “Assisto tudo, e não tem nada que ele faça que não seja bom. Mas o que mais me chama atenção são as festas que ele promove!”.

Em um vídeo gravado na Praia do Francês, em Maceió, Cimar reforçou seu desejo ao fazer um pedido direto a Maia: “Eu vim diretamente do Acre, conhecer sua cidade, seu estado. Me deliciar das maravilhas desse lugar e lhe dizer: me leve para o Rancho, não esqueça desse acreano, porque você vai ter muito conteúdo no rancho. Estou aqui pronto para ser mais um dos seus personagens. E pode ter certeza que, se ele me chamar, vai ter muita purpurina”.

O Rancho do Maia, cenário do programa, está localizado em São Miguel dos Milagres, Alagoas, e ocupa uma vasta área com infraestrutura completa para atividades e festas, características que o transformaram em um sucesso nas redes sociais. Em uma estrutura de 33 hectares, a propriedade dispõe de 11 quartos, piscina, áreas de lazer e animais de fazenda, proporcionando aos participantes e convidados uma experiência única.

Veja o vídeo: