Enem 2024: confira 10 perguntas e respostas sobre o exame educacional

Quando sai o local de prova? Qual o horário do exame? O que cai nas provas? Essas são algumas das principais dúvidas dos inscritos no Enem 2024, marcado para os dias 3 e 10 de novembro em todo o Brasil.

Considerado o maior exame educacional brasileiro, o Enem possibilita que os estudantes que terminaram o ensino médio ingressem no ensino superior por meio de programas do Ministério da Educação (MEC), como, por exemplo, o Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao MEC e que organiza o Enem, nesta edição devem participar das provas mais de 5 milhões de inscritos.

10 perguntas e respostas sobre o Enem 2024

Listamos, a seguir, as dez principais dúvidas dos participantes em relação ao Enem 2024 e mostramos as respostas. Confira:

1) Quando sai o local de prova do Enem 2024?

O local de prova do Enem 2024 será liberado para consulta pelo Inep alguns dias antes da aplicação do exame, que acontecerá em 3 e 10 de novembro.

Deste modo, no momento da inscrição, o participante define a cidade de realização da prova e não sabe exatamente (em qual espaço) fará a avaliação. Essa informação será disponibilizada posteriormente.

Os candidatos poderão acessar o local de prova no Cartão de Confirmação de Inscrição na página do participante. O Enem 2024 será aplicado em todos os estados brasileiros. O Inep disponibiliza em seu site a relação completa de todos os municípios de aplicação do exame.

2) Qual o horário do Enem 2024?

O Enem 2024 será das 13h30 às 19h no primeiro dia e das 13h30 às 18h30 no segundo dia.

Os portões dos locais de prova do Enem 2023 serão abertos às 12h e fechados às 13h. Os participantes terão meia hora para encontrar a sala onde será realizado o exame.

3) Como ir ao Enem 2024?

Pode-se ir ao Enem de carro, ônibus, metrô, aplicativo de transporte ou até à pé, caso a escola seja perto da casa do estudante.

Independente do meio de locomoção, é necessário verificar o melhor caminho para chegar ao local de prova do Enem e sair de casa pelo menos duas horas antes. Como são muitos participantes, nesse dia haverá trânsito.

4) O que levar para o Enem 2024?

Documento oficial;

Caneta esferográfica com tubo transparente e com tinta preta. Recomenda-se levar mais de uma, com as mesmas características.

Cartão de inscrição: Embora não seja considerado um item obrigatório, é interessante levá-lo para consultar, com agilidade, o número e prédio onde se encontra a sala das provas.

Água e um lanche

5) Quais documentos são aceitos no Enem 2024?

Conforme Inep, no Enem 2024, será aceita Carteira de Identidade Nacional (CIN) impressa ou digital. Também poderão ser apresentados outros documentos digitais (e-Título e CNH) por meio do aplicativo Gov.br.

O instituto reforça que também são considerados documentos válidos para identificação do participante:

Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;

Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997.

6) O que cai no Enem 2024?

O Enem 2024 cobrará o conteúdo que está na Matriz de Referência do Enem, que é a mesma desde 2009. Essa matriz é extensa e contém praticamente todo o conteúdo visto ao longo do ensino médio.

Leia o que estudar para o Enem 2024

7) Quantas questões tem o Enem 2024?

O Enem tem 180 questões objetivas, sendo 90 em cada um dos dias de prova. Veja a abaixo a distribuição das questões do Enem:

1º dia: 45 questões objetivas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas

2º dia: 45 questões de Ciências da Natureza e 45 questões de Matemática

8) Como é a redação do Enem 2024?

A redação do Enem deve ser feita no formato dissertativo-argumentativo e conta com a seguinte particularidade: o tema normalmente é uma questão-problema de cunho social. Os inscritos devem analisar o assunto em questão e desenvolver uma proposta de intervenção, que é uma possível solução para o problema citado.

Para trabalhar melhor o tema da redação do Enem 2024, os estudantes contam com textos ou elementos de apoio para o participante (gráficos, charges, mapas, propagandas, obras de arte).

Vale lembrar que a produção textual é a única parte dissertativa do Enem e tem peso muito importante para a nota.

9) O Enem é um vestibular?

Não, o Enem não é um vestibular. O Enem é um exame cujas notas permitem que o estudante que terminou o ensino médio ingresse no ensino superior.

10) Onde usar as notas do Enem 2024?

As notas do Enem 2024 poderão ser usadas nos três programas do MEC;

SISU: Sistema de Seleção Unificada ProUni: Programa Universidade para Todos Fies: Fundo de Financiamento Estudantil

As notas do Enem também podem ser usadas em vestibulares de universidades públicas e particulares realizados ao longo do ano.

Por fim, as notas do Enem podem ainda ser utilizadas para estudar em universidades portuguesas.

Crédito da imagem:

[1] Shutterstock