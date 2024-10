Falta de energia afeta abastecimento de água em vários bairros de Rio Branco; veja quais

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) divulgou uma nota oficial neste domingo (20) informando que, desde as 14h30 de sábado (19), o Reservatório Floresta está sem energia elétrica, o que tem afetado o abastecimento de água em diversos bairros da capital acreana.

Segundo o órgão, apesar de múltiplas solicitações enviadas à concessionária de energia, o serviço não foi restabelecido até o momento, deixando dezenas de comunidades sem fornecimento de água.

Áreas afetadas

Os bairros prejudicados incluem várias localidades atendidas pelos centros de abastecimento (CRs) Portal, Floresta/Calafate e Horto Florestal. Entre as áreas afetadas estão:

Além disso, a nota informa que o eixo de uma das bombas da Estação de Tratamento de Água I (ETA I) quebrou na tarde de sexta-feira (18) devido às constantes quedas e oscilações de energia. A falha na bomba reduziu significativamente a produção de água, afetando o abastecimento nas regiões da Estação Experimental, Centro e São Francisco.

Esforços para normalização

De acordo com o Saerb, equipes estão trabalhando ininterruptamente para solucionar os problemas e normalizar o fornecimento. A entidade reforçou seu comprometimento com a população, mas destacou que a situação depende do restabelecimento da energia elétrica nos sistemas afetados.

Os moradores das áreas atingidas aguardam uma rápida solução para o problema, especialmente em razão do impacto na rotina diária e no acesso a um serviço essencial como o abastecimento de água.

NOTA SAERB DE ABASTECIMENTO

O SAERB informa que em detrimento da falta de energia no Reservatório Floresta, ocorrido desde às 14:30 de ontem (19/10) e sem retorno até o momento, apesar de inúmeras solicitações do Saerb junto a Energia, as áreas abaixo descritas estão sem abastecimento desde ontem, sendo eles:

ABASTECIMENTO CR PORTAL

* Portais I, II e Ill

* Morada Nova

* Valdemar Maciel

* Resid. Jequitibá

* Novo Calafate

* Israel Lira

* Laélia Alcântara

* Parte do Wilson Ribeiro

* Pólo Geraldo Mesquita.

* Aroeira.

* Universitário

* Jorge Kalume

* Lot Chácara Ipê

* Ufac

* Portal Ipê e INTO

* Penal e Pólo Geraldo Mesquita.

* São Miguel

* Conjuntos Ilson Ribeiro

CR FLORESTA/CALAFATE

* Novo Esperança

* Jardim de Alah

* Conj Esperança

– Doca Furtado

– Jardim Europa

– Village Tiradentes

– Primavera

– Habitat Brasil

– Vila Betel

– Resid Araçá

– Fundhacre

– Pedro Roseno

– Tucumã

– Rui Lino l, ll e lll

– Resid Iolanda

– Parque das Palmeiras, Resid Rio Branco

– Lot Mariana

– Village Tiradentes

– Primavera

– João Eduardo

– Bela Vista

– Novo Horizonte.

* Joafra

* Mocinha Magalhães

* Distrito Industrial

* Alphaville

* Floresta Sul

* Maria Iris

* Ecoville

* Via Parque

* Shopping Via Verde

CR HORTO FLORESTAL

– Conj Solar

* Conj Procon

* Vila Ivonete

* Conquista

* Manoel Julião

* Nova Estação

* Geraldo Fleming

* Jardim América

* Avenida Antônio da Rocha Viana

* Conj Vilage

* Parte da Av Getúlio Vargas.

Informamos, ainda, que em detrimento de inúmeras quedas e oscilação de energia, ocorridos na tarde do dia 18/10, houve quebra do eixo de umas das bombas de captação da ETA I, reduzindo significativamente a produção de referida ETA, comprometendo o abastecimento da regional Estação Experimental, Centro e São Francisco. A equipe do SAERB está desde ontem empenhada para normalizar os serviços.