Falta de água em Rio Branco é causada por problema na rede elétrica interna do reservatório, diz Energisa

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) comunicou neste domingo (20) que desde as 14h30 de sábado (19), o Reservatório Floresta está sem energia elétrica, afetando o abastecimento de água em diversos bairros da capital acreana.

No entanto, em nota, a concessionária de energia Energisa esclareceu que a interrupção foi causada por um defeito na rede elétrica interna do reservatório, isentando-se de responsabilidade direta sobre o problema.

Energisa aponta falha interna

De acordo com a Energisa, uma equipe técnica foi enviada ao local para verificar a situação e constatou que o problema não está relacionado à sua rede de distribuição.

“A falta de energia é decorrente de um defeito na rede elétrica interna do cliente, ou seja, não é de responsabilidade da Energisa”, informou a concessionária em nota. O Saerb já foi notificado para realizar os reparos necessários em sua estrutura interna. A Energisa também declarou que se colocou à disposição para dar suporte caso seja solicitado.

Áreas afetadas

Com a paralisação do reservatório, bairros atendidos pelos Centros de Abastecimento (CRs) Portal, Floresta/Calafate e Horto Florestal estão enfrentando a interrupção no fornecimento de água. Entre os locais prejudicados estão:

CR Portal : Portais I, II e III, Morada Nova, Residencial Jequitibá, Novo Calafate, Ufac, São Miguel e Universitário.

: Portais I, II e III, Morada Nova, Residencial Jequitibá, Novo Calafate, Ufac, São Miguel e Universitário. CR Floresta/Calafate : Tucumã, João Eduardo, Novo Horizonte, Bela Vista, Village Tiradentes e Primavera.

: Tucumã, João Eduardo, Novo Horizonte, Bela Vista, Village Tiradentes e Primavera. CR Horto Florestal: Conjuntos Solar e Procon, além dos bairros Manoel Julião, Nova Estação e Jardim América.

Além disso, o Saerb informou que a Estação de Tratamento de Água I (ETA I) também enfrenta dificuldades devido à quebra do eixo de uma bomba na sexta-feira (18). A falha foi provocada pelas quedas e oscilações de energia, comprometendo o abastecimento em outras regiões, como Estação Experimental, Centro e São Francisco.

Trabalhos para restabelecimento

O Saerb garantiu que suas equipes estão empenhadas em resolver os problemas para normalizar o fornecimento o mais rápido possível. No entanto, a resolução depende dos reparos internos no reservatório, conforme apontado pela Energisa.

A população dos bairros afetados aguarda a retomada do serviço essencial, que tem impacto direto na rotina diária dos moradores.

Nota da Energisa

