Fisiculturista acreana faz história ao conquistar 2º lugar no Mr. Olympia Brasil, na categoria Wellness

Andréia Gadelha, uma talentosa fisiculturista acreana, que atualmente reside no Rio de Janeiro, deixou sua marca ao conquistar o 2º lugar na categoria Wellness em uma competição de grande prestígio.

Em uma trajetória marcada por determinação e superação, Andréia expressou sua gratidão e emoção em suas redes sociais: “Se eu falar que foi fácil estarei mentindo, mas eu gosto assim, uma vida difícil, pois só assim damos valor a tudo aquilo que temos conquistado dia após dia.”

A recepção do público foi extraordinária, e a presença de Andréia no evento gerou uma vibração contagiante, refletindo o apoio caloroso que ela recebeu nas redes sociais, onde os comentários sobre sua performance e dedicação foram unânimes. “O importante é a gente não desistir e continuar trabalhando para cada vez mais subir um degrau”, acrescentou ela, ressaltando seu compromisso com o crescimento pessoal e profissional.

Andréia também fez questão de agradecer a sua equipe, destacando a importância de cada um em sua jornada:“Você foi uma das pessoas que mais me motivou e que mais me levantou”, referindo-se à sua melhor amiga e irmã, que sempre esteve ao seu lado nos momentos desafiadores. Seu coach, psicólogo e treinador também foram citados como pilares fundamentais em sua trajetória, reforçando a importância do apoio emocional e técnico.

Com essa conquista, Andréia Gadelha não só se destaca no cenário do fisiculturismo, mas também se torna um exemplo inspirador para jovens atletas, mostrando que com dedicação e amor pelo que se faz, é possível alcançar grandes realizações.