‘Fugitivos de Mossoró’ são condenados pela Justiça do Rio Grande do Norte por crimes pós fuga

Os acreanos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró foram condenados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no dia 18 de outubro.

Rogério da Silva Mendonça e Deibson Nascimento Cabral foram condenados a cinco e oito anos de prisão, respectivamente. A informação foi divulgada pelo site Metrópoles.

Os dois foram denunciados pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte em abril pelos crimes cometidos após fugirem da penitenciária. Os acreanos foram denunciados por roubo majorado, danos morais e materiais.

De acordo com a denúncia do MP, os acreanos restringiram a liberdade de um casal, além de roubar os bens durante a fuga.