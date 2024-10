Gisele Bündchen planeja dar à luz em casa e não quer descobrir sexo do bebê antes do nascimento

Gisele Bündchen anunciou uma nova gravidez nesta segunda-feira, 28. Seu terceiro filho é fruto do relacionamento com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. A informação foi divulgada pela revista People, e confirmada pela equipe da supermodelo.

Uma fonte próxima de Gisele afirmou à People que o casal está “extremamente feliz” com a gravidez. Gisele e Joaquim já sabem do bebê há alguns meses, segundo a pessoa, que também revelou que o desejo dos pais é de só descobrir o sexo do bebê na hora do parto, que deve acontecer em casa.

“Gisele está muito feliz em Miami e está aproveitando a vida lá. Ela está entusiasmada com o bebê e se sentindo bem. Ela está grávida há alguns meses e planeja ter um parto domiciliar”, revelou a fonte.

A modelo é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11. Os dois são frutos do antigo casamento com Tom Brady, com quem Gisele ficou junto por 13 anos.

O namoro com Joaquim Valente foi assumido em março, em uma entrevista ao The New York Times. A supermodelo se abriu sobre a nova fase que vive, e disse estar feliz. O anúncio do namoro veio depois da brasileira ser flagrada em diversos encontros românticos com o treinador.

“Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É muito diferente, é muito honesto e é muito transparente”, disse Gisele na época.

Rumores de que o relacionamento já existia antes do fim do casamento com Tom Brady surgiram na época, mas Gisele desmentiu. “Eu realmente não quero que minha vida vire um tabloide. Não quero me dispor a tudo isso. É mentira”, contou ela na época.