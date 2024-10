Globo nega mais uma vez participação de Jarude em debate e candidato vai à Justiça

O candidato a prefeito de Rio Branco, Emerson Jarude (NOVO), entrou com uma ação na Justiça Eleitoral para participar do debate realizado pela Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo, nesta quinta-feira (3), após a emissora deixar o candidato de fora.

A Rede Amazônica explicou que o debate está aberto a todos os partidos, coligações ou federações que tenham, no mínimo, cinco representantes no Congresso Nacional, conforme as diretrizes da Justiça Eleitoral.

Segundo a assessoria, antes da decisão de acionar o TRE na tarde desta quarta-feira (2), o candidato entrou em contato com a emissora pedindo reconsideração da decisão, mas foi negado.

“E por esse motivo nos acabamos de dar entrada com uma ação na Justiça Eleitoral, fomos em busca de fazer valer o nosso direito de participar do debate que ocorre a três da eleição. Essa decisão afeta não só a mim, como candidato, mas principalmente o eleitor que não terá direito de ouvir nossas propostas para decidir o seu voto. Agora é torcer”, disse Jarude.

Jarude disse ainda que a regra da Rede Amazônica para participação dos candidatos no debate que foi usada para deixa-lo de fora, trata do art. 46 da Lei nº 9.504/1997 que diz ser “assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, e facultada a dos demais”, sem qualquer outra limitação.

O Partido Novo tem exatamente cinco representantes no Congresso: o senador Eduardo Girão e os deputados Marcel Van Hattem, Gilson Marques, Adriana Ventura e Ricardo Salles.