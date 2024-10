A Secretaria de Educação e Cultura do Acre (SEE) divulgou, em 18 de outubro de 2024, o Índice de Qualidade da Educação Municipal (IQEM) referente ao ano-base de 2023.

O Ideb é utilizado para calcular a participação dos municípios no repasse do ICMS para 2025. O cálculo do IQEM segue os critérios definidos pelo Decreto nº 11.358, de 2023.

A portaria foi assinada pelo Secretário de Educação, Aberson Carvalho de Sousa, e já está em vigor.

CONFIRA A TABELA DO ÍNDICE NA ÍNTEGRA: