Ele destacou o avanço da inovação sul-coreana e o sucesso avassalador da gastronomia, da música e das séries do país no Brasil

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta segunda-feira (27), o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, para uma agenda oficial de fortalecimento de laços diplomáticos e econômicos entre as duas nações. Durante o discurso transmitido ao lado do líder sul-coreano, o chefe do Executivo brasileiro chamou a atenção ao citar expressivamente o impacto de produções culturais como os doramas e a animação “Guerreiras do K-Pop” no cotidiano das famílias brasileiras.

A menção ocorreu no momento em que Lula analisava a transformação socioeconômica do país asiático, impulsionada por investimentos contínuos em educação, tecnologia, capacidade industrial e exportação de bens de consumo e entretenimento.

Sucesso Global: A onda coreana consolidou-se como um dos maiores fenômenos mundiais de mídia, conquistando milhões de espectadores brasileiros através de serviços de streaming.

Inovação industrial, consumo de mídia e a fala dos chefes de Estado

O avanço das relações bilaterais entre Brasília e Seul abrange parcerias comerciais estratégicas e forte intercâmbio de experiências educacionais. De acordo com o registro oficial das declarações e a apuração jornalística compartilhadas pelo portal de notícias G1, a receptividade brasileira à cultura sul-coreana foi um dos pontos altos do pronunciamento.

Conforme os registros oficiais e as informações apuradas e divulgadas pelo G1, os destaques do encontro diplomático organizaram-se sob os seguintes pilares:

Paixão da Juventude: O jornalismo do G1 destaca que o presidente declarou que os jovens do Brasil demonstram forte entusiasmo com os produtos vindos da Coreia do Sul;

Fenômenos de Audiência: Os doramas (séries dramáticas de TV) e o filme animado “Guerreiras do K-Pop” foram lembrados pelo petista como símbolos da presença sul-coreana nos lares de crianças e jovens brasileiros, conforme publicado pelo G1 ;

Avanço Tecnológico: Conforme apontado pelo G1 , Lula ressaltou que o investimento sul-coreano em capacidade industrial e inovação tornou o país uma referência global de desenvolvimento a ser observada;

Declaração Oficial: “Os jovens brasileiros são apaixonados pela Coreia […]. Música, gastronomia, doramas coreanos conquistaram os brasileiros, sem falar do enorme sucesso das ‘Guerreiras do K-Pop’ entre nossas crianças”, afirmou Lula durante o evento registrado pelo G1.

A visita oficial do presidente Lee Jae-myung reforça a cooperação mútua em áreas industriais e consolida a proximidade cultural e diplomática entre os dois países.

FAQ

Quais produções culturais sul-coreanas foram citadas pelo presidente Lula?

O presidente citou especificamente os doramas (séries de drama da Ásia) e a animação “Guerreiras do K-Pop”, além de mencionar o sucesso da música e da gastronomia.

Quem é o presidente da Coreia do Sul que esteve em visita ao Brasil?

Segundo apuração do G1, o chefe de Estado sul-coreano que cumpre agenda oficial no Brasil é Lee Jae-myung.

Qual foi o contexto da fala de Lula sobre a cultura pop da Coreia do Sul?

Conforme o G1, a declaração ocorreu durante discurso sobre a transformação econômica sul-coreana por meio da educação, inovação tecnológica e capacidade industrial.

Acompanhe os acordos bilaterais firmados entre o Brasil e a Coreia do Sul, confira as agendas oficiais dos chefes de Estado e veja a repercussão das produções asiáticas no mercado audiovisual brasileiro. Fique por dentro de todas as notícias sobre política, diplomacia, cultura pop e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: G1