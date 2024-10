Governo Lula vê Maduro ‘escalando sozinho’ a crise, e cúpula do Executivo avalia reação

O alto escalão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, está “escalando sozinho” uma crise com o Brasil. A possibilidade de uma resposta à série de ataques a Lula e à diplomacia brasileira está sendo analisada, mas interlocutores envolvidos na discussão acreditam que o Palácio do Planalto e o Itamaraty devem manter o silêncio, para não perder a interlocução que têm com Maduro e com a oposição do país caribenho.