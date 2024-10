Homem é perseguido e preso após furar barreira policial em Rio Branco; VEJA O VÍDEO

Um homem procurado pela justiça foi preso pelo Tático do 3° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), na tarde desta segunda-feira (28), após desobedecer ordem de parada durante a barreira policial, no bairro Vitória, em Rio Branco.

Segundo informações, o motorista que trafegava em “atitude suspeita”, furou o bloqueio feito pela equipe de abordagem em alta velocidade, quando iniciou uma perseguição. Após alguns minutos, o suspeito conseguiu sair do carro e correu em direção a uma área de mata.

Com o desespero, o homem caiu em um córrego da região e foi mobilizado pelos policiais. Na consulta nominal, foi verificado que ele possui dois mandatos de prisão em aberto. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes e o veículo utilizado na fuga foi apreendido.



VEJA O VÍDEO: