Imprensa internacional se derrete à atuação de gala de Vini Jr. na Champions

A imprensa internacional mais uma vez se rendeu a Vini Jr. O brasileiro foi decisivo na vitória do Real Madrid por 5 a 2 sobre o Borussia Dortmund e recebeu elogios de jornais pelo mundo.

O atacante marcou três gols e ajudou a equipe espanhola a virar no placar em um duelo emocionante, nesta terça-feira (22), no Santiago Bernabéu.

“Vinicius é de ouro”. Principal jornal de Madri, o Marca aproveitou o show do ex-Flamengo para fazer uma referência ao prêmio que será dado na próxima segunda-feira (28) ao melhor jogador do mundo.

Os jornais espanhóis As e Mundo Deportivo também destacaram a atuação do craque brasileiro em suas capas.

O inglês The Sun ignorou os três gols de Vini Jr. e destacou a vitória do Real Madrid abordando a atuação de Jude Bellingham. Já o canal britânico BBC chamou a atuação do camisa 7 e a vitória espanhola de “impressionante”

O jornal A Bola, de Portugal, exaltou o período avassalador do Real Madrid no segundo tempo chamando de “Meia hora de luxo”.