Inter x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Inter e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do sportv e do Premiere para todo o país. Você pode acessar/assistir no ge.globo e no globoplay (clique aqui para seguir todos os lances).