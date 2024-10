Investigação de delegacia sobre explosão de bomba em escola de Sena Madureira avança sob sigilo

A explosão de uma bomba caseira na Escola Instituto Santa Juliana, em Sena Madureira, continua gerando grande repercussão em todo o estado. O incidente, ocorrido na última sexta-feira, dia 18, durante uma festa do Dia das Crianças, deixou 5 alunas feridas, sendo que uma delas em estado grave. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Sena Madureira, sob a liderança do delegado Thiago Parente.

Em entrevista concedida ao programa Radar 104, o delegado afirmou que o caso está sendo apurado a fundo, mas as informações permanecem sob sigilo, já que o inquérito corre em segredo de justiça. “Nesse momento, ainda não podemos divulgar detalhes sobre o caso da bomba, mas asseguramos que todas as ações necessárias estão sendo tomadas para responsabilizar os culpados”, declarou o delegado.

Segundo Parente, a investigação deve ser concluída nos próximos dias, quando mais informações poderão ser repassadas à imprensa e à população.

Adolescentes envolvidos

Logo após o ocorrido, dois adolescentes, de 13 e 14 anos, foram levados à delegacia como suspeitos de envolvimento no ataque. Um terceiro garoto, também menor de idade, foi identificado como participante no ato infracional. Dois deles são estudantes da mesma escola onde aconteceu o ataque.

A direção da instituição tomou medidas administrativas rigorosas e, em decisão rápida, optou por expulsar definitivamente os alunos envolvidos. Até o momento, não há informações sobre possíveis medidas judiciais aplicáveis aos menores de idade, o que será determinado conforme o avanço das investigações.

Estado de saúde das vítimas

As vítimas continuam em recuperação, e o caso da menina que ficou gravemente ferida ainda segue sob acompanhamento médico e psicológico.