Jéssica Sales chega acompanhada da mãe e vota em Cruzeiro do Sul: “Já deu certo”

Acompanhada da mãe, a candidata à prefeitura de Cruzeiro do Sul, deputada Jéssica Sales (MDB), votou na manhã deste domingo (6), na Escola Flodoardo Cabral. Durante entrevista para a imprensa, ela demonstrou confiança na vitória, e destacou ter fé para a conquista da gestão do município.

“Já deu certo. A vitória vai ser para Deus. Eu estou muito confiante, meu coração está para explodir aqui porque desejo a melhoria para a nossa cidade, para o nosso município que eu amo tanto. Essa chama está acesa e tenho muita fé em Deus”, disse.

Segundo Sales, após o ato democrático, ela deve continuar as andanças pela cidade durante o restante do dia, para cumprimentar a população, e “desejar bom voto a todos”. Ainda de acordo com ela, deve aguardar o resultado ao lado da família. “A gente já está com o coração a mil esperando o resultado”, pontuou.

Sales afirma ter feito uma campanha positiva com postura e foco em propostas concretas para Cruzeiro do Sul. Mas conclui dizendo que apesar dos ataques que recebeu da oposição sobre sua honra, deseja que a população dê a resposta correta nas urnas.

“Tenho muita fé em Deus, na minha população de Cruzeiro do Sul também, que vai fazer o reconhecimento. Vai prestar atenção nas propostas dos candidatos, que isso é que é melhor”, abordou.