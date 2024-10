Jovem é morto ao ser baleado pelas costas em via pública de cidade do Acre

João Antônio Oliveira de Lima, de 27 anos, foi encontrado morto por moradores da região com um tiro nas costas, na noite deste domingo (13), em via pública no Bairro Bela Vista, no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo a polícia, moradores da região ouviram disparos de arma de fogo e, minutos depois, foram verificar o que havia acontecido, encontrando a vítima caída no chão. Rapidamente, ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. No entanto, ao chegar ao local, os socorristas constataram que João já estava morto.

A Polícia Militar também foi acionada e isolou a área para que o trabalho da perícia criminal pudesse ser realizado. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi recolhido por agentes de necropsia e encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML) em Brasiléia, onde passará por exames cadavéricos.

Uma das linhas de investigação da Polícia Civil aponta para um possível acerto de contas entre organizações criminosas como motivação para o crime. No entanto, as investigações ainda estão em fase inicial, e outras motivações podem ser descobertas durante o decorrer das diligências.