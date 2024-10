Maiara faz reflexão após rumores de que se afastaria dos palcos

Nesta segunda-feira (14/10), Maiara fez uma reflexão nas redes sociais depois de rumores de uma possível pausa na carreira. Através de sua assessoria, a irmã de Maraisa se manifestou sobre as especulações em torno de um problema de saúde, que poderia afastá-la dos palcos.

“Confie no agir de Deus!”, escreveu na legenda de uma sequência de fotos registradas num show do último fim de semana, em Ribeira do Pombal, na Bahia.

Nos comentários, fãs e seguidores prestaram apoio à cantora: “Deus e bom o tempo todo e o tempo todo Deus e bom”, “Deus vai te abençoar e te cuidar, pequena”, “Cada dia que passa você fica mais linda” e “Deus seja a tua força”.

De acordo com o que circula na web, a decisão de se afastar dos palcos teria partido da artista para se cuidar. O emagrecimento de Maiara seria o pontapé para a atitude.

Isso porque, segundo as especulações, o emagrecimento teria trazido uma série de dificuldades, como distúrbios alimentares, disfunções na tireoide, ansiedade e depressão.