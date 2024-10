Motorista acusado de atropelar e matar mãe e filho em parada de ônibus ganha liberdade

Ganhou liberdade na última terça-feira (22), o motorista de caminhão Florisvaldo Ribeiro dos Santos, de 49 anos, que estava preso há seis meses por dirigir embriagado e atropelar e matar mãe e filho, em Rio Branco, em maio deste ano. O homem foi preso em flagrante após fazer o teste de bafômetro e ser comprovado que estava sob efeito de bebida alcóolica, mas ganhou a liberdade porque a Justiça considerou que havia excesso de prazo na prisão sem que o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), a quem caberia fazer a denúncia, não concluiu o inquérito e chegou a pedir mais 30 dias para a conclusão. O atropelamento chegou a ser filmado por Câmeras de segurança.

Florisvaldo foi preso em flagrante mas esteve solto por pelo menos dois meses após o crime porque o juiz plantonista do Fórum Criminal de Rio Branco, seguiu um entendimento do Superior Tribunal Federal (STJ), segundo o qual , em casos de homicídios culposos, a prisão não deve ser convertida em prisão preventiva.

Em liberdade e a espera de julgamento, Florisvaldo vai cumprir algumas determinações após sua soltura como comparecer mensalmente no último dia útil de cada mês, para informar e justificar suas atividades. Também não pode ausentar-se de Rio Branco. O caminhoneiro ainda tem que ficar em casa a partir das 18 horas, não pode mudar de endereço sem informar o novo local e deve comparecer ao juiz sempre que for intimado.

As vitimas do motorista foram Natasha Caroline Souza Gomes, 25 anos, que morreu na sala de emergência do Pronto Socorro de Rio Branco quando a equipe tentava estabilizá-la. O filho dela, Isaac Gomes Cavalcante, de 8 anos, morreu ainda no local do acidente, nas proximidades da curva do Tucumã, bairro Santa Maria.

Os dois estavam em uma parada de ônibus quando o caminhão invadiu a contramão e atingiu a estrutura. Em depoimento à polícia, o condutor disse que trafegava pela rodovia AC-40, sentido Senador Guiomard, quando uma moto entrou na frente dele. Ele teria freado para evitar a colisão e desviou para pista contrária, entrando na contramão da via, atingindo as vítimas.

Uma câmera de segurança instalada em um posto de combustíveis, na rodovia AC-40, flagrou o momento em que o motorista do caminhão-baú perde o controle do veículo ao desviar de uma moto e atinge mãe e filho que estavam na parada.