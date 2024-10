MP do RJ vai pedir que Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz peguem 84 anos de prisão por mortes de Marielle e Anderson

O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que vai pedir ao Conselho de Sentença do IV Tribunal do Júri a pena máxima para os acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, assassinados a tiros em 14 de março de 2018, na Região Central do Rio. O júri vai começar na manhã desta quarta-feira (30).