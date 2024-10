Musk sorteará US$ 1 milhão por dia a eleitores na Pensilvânia em apoio a Trump

O primeiro cheque do sorteio foi dado a um participante surpreso em um evento municipal na noite de sábado (20/10).

Em 2008, essa regra obrigou a empresa Ben & Jerry’s a dar sorvetes de graça para todos no dia da eleição — depois que a sorveteria anunciou que daria sorvetes apenas a quem estivesse com adesivos dizendo “Eu votei”.

Musk, que surgiu como um importante apoiador de Trump nos últimos anos, lançou o AmericaPAC em julho com o objetivo de apoiar a campanha do ex-presidente.

Uma declaração no site do grupo diz: “O AmericaPAC foi criado para apoiar estes valores fundamentais: fronteiras seguras, cidades seguras, gastos sensatos, sistema de Justiça justo, liberdade de expressão, direito à autoproteção”.

Musk é atualmente o homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido estimado em US$ 248 bilhões (R$ 1,39 trilhão), de acordo com a revista Forbes.