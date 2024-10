Na espera da bola de ouro, Vini Jr marca hat-trick e Real vira sobre o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões

A seis dias da revelação do vencedor da bola de ouro, Vini Jr deu mais uma forte demonstração do porquê ser considerado um dos grandes, senão o maior, nome de destaque do futebol mundial — neste momento. Com três gols, o brasileiro foi o principal responsável pela grande virada do Real Madrid-ESP sobre o Borussia Dortmund-ALE, de 5 a 2, com três gols, em partida válida pela primeira fase da Liga dos Campeões.

Para quem acompanha a competição há algum tempo, já deve saber que as noites no estádio Santiago Bernabéu podem ser muito longas. Nesta terça-feira, o roteiro não terminou de forma diferente. Nem o primeiro tempo impecável da equipe alemã foi suficiente para nutrir esperanças de uma revanche e evitar uma derrota esperada.

O Borussia deu fortes indícios de que devolveria a última derrota sobre o adversário, no final da edição anterior do torneio. Em uma etapa inicial absolutamente apática do Real, os visitantes conseguiram abrir 2 a 0, com Gittens e Malen.

Como era de se esperar, o time comandado por Ancelotti voltou do intervalo com outra postura. O Real Madrid encurralava os visitantes no seu campo de defesa, e o primeiro gol parecia questão de tempo. Ele veio aos 14 minutos, com Rudiger. A partir dali, começou o desfile de Vini Jr. O brasileiro deixou tudo igual no placar e viu Lucas Vázquez virar o jogo. Já com a vantagem no marcador, ainda deu tempo do camisa 7 marcar duas vezes e decretar a goleada do Real Madrid.

Apesar da atuação espetacular de Vini aumentar ainda mais as expectativas pela bola de ouro, ela não contará para a definição do vencedor. O prêmio de melhor jogador do mundo é válido somente para a última temporada. Nela, o atacante foi o principal nome da equipe merengue nos títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol.

Com a virada sobre o Borussia Dortmund, o Real Madrid chegou aos seis pontos, mas segue fora da zona de classificação direta ao mata-mata da competição. Antes da revelação da próxima segunda-feira, o time espanhol terá mais um grande desafio pela frente: enfrenta o líder da La liga, Barcelona, dois dias antes, às 16h, no Santiago Bernabéu.

Arsenal vence e entra no G-8

Foi mais complicado que o imaginado, mas o Arsenal-ING conseguiu vencer o Shakhtar Donetsk-UCR por 1 a 0, nesta terça-feira, no Emirates Stadium. O único gol da partida foi contra: Gabriel Martinelli recebeu pela esquerda, entrou na área, limpou a marcação e finalizou forte. A bola bateu na trave direita, tocou nas costas do goleiro do Riznyk e entrou.

Jogadores do Arsenal comemoram o gol que garantiu a vitória sobre o Shakhtar — Foto: Glyn Kirk/AFP