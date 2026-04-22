Neymar joga? Saiba onde assistir a Santos x Coritiba (26)

Neymar joga contra o Coritiba; assista ao vivo no Amazon Prime

O clima é de decisão na Baixada Santista. Nesta quarta-feira (22/04), às 19h30, o Santos recebe o Coritiba pela quinta fase da Copa do Brasil. Além da importância do torneio nacional, a partida ganha contornos épicos com a confirmação de que Neymar vai para o jogo, liderando o Peixe em busca da classificação.

Neymar em Campo

Após muita expectativa, a comissão técnica confirmou a presença do craque. Neymar deve atuar centralizado, servindo de garçom e finalizador no esquema que promete ser ofensivo desde os primeiros minutos.

Desfalques e Novidades

O Peixe terá que superar ausências importantes:

Meio e Ataque: Gabriel Menino e Rony estão fora.

Gol: Gabriel Brazão foi liberado pela diretoria devido ao falecimento de seu pai; Diógenes assume a meta santista.

Com informações do Metrópoles.

Prováveis Escalações

Santos: Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal (Moisés); Neymar e Gabigol .

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Felipe Jonatan (Bruno Melo); Vini Paulista (Wallisson), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes (Lavega) e Pedro Rocha.

Onde Assistir?

Diferente das fases anteriores, a transmissão desta quarta-feira será exclusiva:

Streaming: Amazon Prime Video transmite todas as emoções ao vivo para todo o Brasil.

A partida promete ser um teste de fogo para o Coritiba, que aposta na experiência de nomes como Sebastián Gómez para tentar silenciar a Vila e levar um bom resultado para o jogo de volta.