Efeito Diniz: Corinthians chega a 5 jogos sem tomar gols

Corinthians de Diniz está há cinco jogos sem sofrer gols em 2026.

O “Dinizismo” no Parque São Jorge ganhou uma nova camada nesta terça-feira (21/04). Conhecido pelo futebol ofensivo e de posse de bola, o técnico Fernando Diniz vem provando que o Corinthians de 2026 também sabe se fechar. Ao bater o Barra-SC pela Copa do Brasil, o Timão completou cinco partidas seguidas sem ser vazado, repetindo um feito que não acontecia desde maio de 2022.

A Sequência do “Zero Atrás”

A estabilidade defensiva passou por três competições diferentes, mostrando a solidez do elenco:

Platense 0 x 2 Corinthians (Libertadores) Corinthians 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão) Corinthians 2 x 0 Santa Fé (Libertadores) Vitória 0 x 0 Corinthians (Brasileirão) Barra-SC 0 x 1 Corinthians (Copa do Brasil)

Com informações do Metrópoles.

Relembrando 2022

A última vez que a Fiel viu tamanha segurança foi sob o comando de Vítor Pereira, em 2022. Naquela ocasião, o time passou ileso contra Boca Juniors, Fortaleza, Deportivo Cali, Red Bull Bragantino e Portuguesa-RJ. Agora, Diniz tenta superar essa marca e consolidar o sistema que conta com a saída de bola qualificada e pressão alta.

Próximo Desafio

O teste de fogo para manter a baliza zerada será no próximo domingo (26/04). O Corinthians recebe o Vasco da Gama, às 16h, na Neo Química Arena. A expectativa é de casa cheia para apoiar o time que lidera suas chaves na Libertadores e busca subir na tabela do Brasileirão.